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Женская сборная Грузии по волейболу проиграла второй матч команде Черногории
19.06.2017 09:33
Женская сборная Грузии по волейболу уступила второй матч /1:3/ команде Черногории во втором туре Евролиги-2017 по волейболу, который проходит в грузинской столице.
Вместе со сборной Грузии в группе B играют национальные команды Франции, Украины и Черногории.
В другом матче второго дня турнира сборная Украины одержала победу над французскими волейболистками -- 3:0.
В следующем матче Грузия сыграет с командой Украины.
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