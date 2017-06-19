Женская сборная Грузии по волейболу проиграла второй матч команде Черногории

19.06.2017 09:33 Женская сборная Грузии по волейболу уступила второй матч /1:3/ команде Черногории во втором туре Евролиги-2017 по волейболу, который проходит в грузинской столице.



Вместе со сборной Грузии в группе B играют национальные команды Франции, Украины и Черногории.



В другом матче второго дня турнира сборная Украины одержала победу над французскими волейболистками -- 3:0.



В следующем матче Грузия сыграет с командой Украины.















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