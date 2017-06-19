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Учащиеся из Грузии стали призерами «GENIUS Olympiad – 2017»


19.06.2017   13:20
Учащиеся из Грузии завоевали золотые и серебряные медали на международной олимпиаде "GENIUS Olympiad – 2017", которая прошла в США с 11 по 18 июня.

В олимпиаде приняли участие старшеклассники из 65 стран мира. Из порядка 1,5 тысяч проектов в финал вышли около 500, среди них пять работ учеников тбилисского частного колледжа имени Демиреля.

Ученица Лизи Шенгелия завоевала золотую медаль за проект "Экология и искусство", а Мариам Арабидзе и Шота Меипарян серебряные медали за креативное письмо в направлении экологии. Еще двое участников из Грузии остались без наград.

"GENIUS Olympiad" — это ежегодная олимпиада по экологическим проблемам, которая проходит в Нью-Йорке. Она основана Государственным университетом Нью-Йорка в Освего (Oswego State University of New York (SUNY). Финал олимпиады длится более одной недели и проходит на берегу озера Онтарио, находящегося между США и Канадой.

Олимпиада состоит из нескольких этапов и выявляет не только талантливых и успешных учеников, но и содействует им в восприятии вопросов, связанных с экологией, с помощью искусства, креативного письма, инженерии и дизайна.

Цель мероприятия — воодушевить учащихся средней школы защищать и улучшать окружающую среду, а также собрать вместе талантливых ребят для того, чтобы они смогли поделиться своими идеями, находками и проектами в данной сфере.






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