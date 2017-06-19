WBO лишила задержанного в США Автандила Хурцидзе титула временного чемпиона мира

19.06.2017 14:23 Всемирная организация бокса (WBO) в Лондоне лишила грузинского боксера Автандила Хурцидзе титула временного чемпиона мира в среднем весе по обвинению связей с русской мафией.



Организация всемирного бокса подтвердила свое решение специальной резолюцией.



В документе, опубликованном на официальной странице WBO, говорится, что поскольку Автандил Хурцидзе не может выполнить свои обязательства, как временный чемпион WBO, и запланированная встреча отменена, резолюцией было принято решение, освободить в средней весовой категории место временного чемпиона.



Автандил Хурцидзе должен был провести бой с англичанином Билли Джо Сондерсом за титул чемпиона 8 июля, однако из-за того, что грузинского боксера задержали в США, встреча отложена на неопределенное время.



Суд определил Автандилу Хурцидзе двухмесячное предварительное заключение.

















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