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WBO лишила задержанного в США Автандила Хурцидзе титула временного чемпиона мира


19.06.2017   14:23
Всемирная организация бокса (WBO) в Лондоне лишила грузинского боксера Автандила Хурцидзе титула временного чемпиона мира в среднем весе по обвинению связей с русской мафией.

Организация всемирного бокса подтвердила свое решение специальной резолюцией.

В документе, опубликованном на официальной странице WBO, говорится, что поскольку Автандил Хурцидзе не может выполнить свои обязательства, как временный чемпион WBO, и запланированная встреча отменена, резолюцией было принято решение, освободить в средней весовой категории место временного чемпиона.

Автандил Хурцидзе должен был провести бой с англичанином Билли Джо Сондерсом за титул чемпиона 8 июля, однако из-за того, что грузинского боксера задержали в США, встреча отложена на неопределенное время.

Суд определил Автандилу Хурцидзе двухмесячное предварительное заключение.







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