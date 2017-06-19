Патриарх встретится с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе 21 июня

19.06.2017 15:54 Патриарх встретится с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе 21 июня в 13:00. Об этом заявил секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели.



«Мы связались с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе, встреча с патриархом состоится 21 июня в 13:00. Должны сказать, что дерзкий разговор на языке ультиматумов с их стороны очень некорректен.



Хочу поблагодарить его Святейшество за то, что, несмотря на это, он все-таки решил встретиться с членами этой семьи. Мы договорились об этом сегодня в патриархии. Так решил его Святейшество», - заявил отец Микаэл.















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