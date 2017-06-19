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Кутаисское «Торпедо» продано за 300 000 лари


19.06.2017   17:36
"Торпедо" Кутаиси переходит во владение "Интернейшинл Сокер Хаус". Компания, владельцем 100%-ной доли которой является Малхаз Чачава, купила футбольный клуб "1 шагом" на повторном аукционе за 300 000 лари.

Инвестор взял обязательство до конца 2017 года вложить в клуб 500 000 лари в виде прямой инвестиции, а в 2018 году как минимум 1,5 миллионов лари.

Напомним, в 2010-2014 годы клуб "Торпедо" был во владении компании "Виссол", а с 2015 года его финансировала мэрия Кутаиси.







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