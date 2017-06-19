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В Тбилиси и Батуми появятся аппараты по торговле презервативами


19.06.2017   18:13
На рынке появился грузинский брэнд презервативов "Аииса". О стартапе "Бизнесэкспрессньюсу" рассказал его автор Анания Гачечиладзе.

"Я начал работать над созданием брэнда в апреле, и они появились на рынке с мая. Следует отметить, что мы постоянно предлагаем потребителям разнообразную коллекцию разного дизайна. Слоган брэнда, "везде, куда входишь". Этим мы хотели дать потребителям понять, что везде, куда войдут, встретят "Аииса" (аи иса - в переводе звучит как "вот тот"- ред.). Касательно названия, оно несколько саркастическое, но это соответствует тому же слову на грузинском языке, поскольку потребители именно этими словами и требуют продукт в аптеках"- отметил Анания Гачечиладзе.

По его же словам, в течение года в местах общественного скопления будут размещены торговые аппараты для покупки презервативов.

"Были пробелы с точки зрения формы поставки, и для того, чтобы третье лицо не было непосредственно включено во время покупки продукта, я решил предложить потребителям другую форму поставки. В течение года в местах общественного скопления появятся специальные торговые аппараты для покупки этого продукта. На первом этапе в летний сезон такие аппараты появятся в Батуми, а потом и в Тбилиси. Разговор идет о размещении почти 10 аппаратов до конца года. Идут переговоры, чтобы наряду с клубами и коммерческими объектами, поставить эти аппараты на улице"- заявил Гачечиладзе.








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