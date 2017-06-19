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Глава ICC Georgia Фади Асли заявил о возможной агрессии против него


19.06.2017   19:01
Председатель ICC Georgia обратился с письмом к министру внутренних дел, в котором заявляет о странном поведении сотрудников МВД.

Фади Асли пишет, что на днях у них в офисе находились двое полицейских, которые отказались показать сотрудникам бейджи полиции.

Полицейские требовали записи камеры. Полицейским нужна была запись для расследования того случая, который по их заявлению, произошел напротив офиса ICC. Однако Фади Асли пишет, что они не получали информацию о криминальном происшествии вокруг их офиса.

"Они покинули здание на серебристой "Шкоде", которая стояла подальше от офиса, поэтому нам не удалось записать номер машины. Этот визит является достаточно подозрительным, и мы связываем его с нашими последними заявлениями в связи с нападениями на иностранные бизнесы, где разговор шел о "неконтролируемых элементах".

На этот раз я в любое время ожидаю ответной агрессии. Обращаюсь к правительству Грузии и Министерству внутренних дел, позаботиться о безопасности сотрудников ICC и моей безопасности"- пишет Фади Асли.






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