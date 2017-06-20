В Кутаиси планируется строительство двухэтажной церкви

20.06.2017 12:12 На центральной площади Кутаиси, на территории, прилегающей к ресторану "Макдональдс", будет построена двухэтажная церковь. Информацию об этом распространило местное издание kutaisipost.ge.



По сообщению веб-страницы, авторы проекта говорят, что идея строительства двухэтажной церкви принадлежит эпископу кутаисскому-гаенатскому, владыке Калистрату.



По словам одного из архитекторов, работающего над проектом, Андро Марджанишвили, владыка хочет, чтобы храм был выше ресторана "Макдональдс". По его же информации, храм будет размещен примерно на 700 квадратных метрах, на первом этаже разместится базилика, а второй этаж будет с куполом.



"Проект пока в стадии разработки"- говорит Андро Марджанишвили.



У владыки Калистрата несколько лет назад возникла идея построить на центральной площади в Кутаиси храм имени Давида Агмашенебели, но на том месте сейчас строится объект быстрого питания "Макдональдс". 13 января текущего года священники выступили с протестом против строительства ресторана, но позже им предложили территорию бывшего ресторана "Чайка".



По заявлению мэрии Кутаиси, территория, где должен строиться храм, пока еще на балансе Минэкономики, и она должна перейти в собственность города.

















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