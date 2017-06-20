Ученицу из Кутаиси, создавшую диабетический продукт, пригласили в Италию

20.06.2017 14:42 В минувшем месяце грузинская ученица Мария Эрадзе приняла участие в олимпиаде "Винтекса" в Соединенных Штатах Америки. Молодой ученый уже является победителем и призером нескольких конкурсов.



Ее успех начался еще с олимпиады юных ученых и изобретателей, потом своим научным трудом "Живая еда" Мария вместе с напарником Георгием Пхакадзе стала обладателем первого места конкурса Леонардо да Винчи. Совсем недавно Мария получила приглашение одного из престижных университетов Италии, где она получила учебный грант более чем на 60 000 долларов.



Мария и ее напарник Георгий несколько лет работали над уникальным исследованием. Ученица кутаисской школы имени Нико Николадзе создала особый продукт для больных диабетом.



Новый проект является находкой в современной науке. В "Живой еде" кутаисская ученица отобрала только грузинские культуры. Амарант содержит уникальное вещество антиоксидант Сквален, который способствует повышению иммунитета за счет обогащения тканей кислородом. Именно с применением этого особого сырья молодые ученые начали долгие исследования, чтобы в конечном итоге получить сырье с особыми свойствами.



В процессе работы над проектом, и во время проращивания зерновых использовалась только грузинская минеральная вода. В конечном итоге с применением пророщенного зерна юные ученые создали пищевой продукт в виде соевого молока, соевого жмыха, его других продуктов, и хлеба.



В полученных продуктах гликемический индекс составляет всего 28 единицы, тогда как для больных диабетом приемлемо даже 40 единицы. Тем временем в Грузии подобный продукт, особенно хлеб, фактически не производится.



Успех Марии Эрадзе после этих исследований и трудов еще больше возрос, и на сегодня она получила несколько интересных предложений из разных колледжей мира. Возможно, она остановит окончательный выбор на университете Адриатики, откуда кутаисская ученица уже получила 100% финансирование.



















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