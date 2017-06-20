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Иванишвили находится в немецкой клинике с диагнозом «ишемический инсульт» - Элисо Киладзе


20.06.2017   17:29
Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник на окраине Мюнхена с диагнозом "Ишемический шок". Об этом заявила сегодня в сети Фейсбук главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе со ссылкой на свои источники.

По ее словам, Иванишвили в течение ближайших месяцев будет полностью изолирован.

"Бидзина Иванишвили находится в Германии. На окраине Мюнхена, в клинике.
Диагноз - ишемический шок.
Любая эмоция - положительная и негативная, может вызвать широкий инсульт.
В ближайшие месяцы он будет изолирован.
От политики он удален!!!", - пишет Элисо Киладзе.

Напомним, что в последние дни распространились слухи о тяжелой болезни Бидзины Иванишвили. Об этом со ссылкой на свои источники заявил гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.

Представители Бидзины Иванишвили в ответ сделали резкие заявления, вспоминая "национальное" прошлое Гварамия, и даже не пожалели прямых оскорблений. На выражения не были скудными и представители парламентского большинства, однако ни один из них не ответил прямо на вопрос, болен ли Иванишвили. Лишь его сын Бера Иванишвили сделал заявление в Фейсбук, что его отец жив и здоров, и тренируется ежедневно. Несмотря на то, что прошло несколько дней, Иванишвили так и не появился на публике, чтобы лично показать, что с ним ничего не случилось, что усугубило подозрения, что у него серьезные проблемы со здоровьем.






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