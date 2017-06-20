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Сердце молодого человека из Минска пересадили девочке из Грузии


20.06.2017   18:24
Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию и пересадили сердце 13-летней девочке из Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология".

Донором стал 29-летний мужчина из Минска, который умер от инсульта, сообщает издание "Беларусь сегодня".

Диагноз грузинской девочки был тяжелым — "Рестриктивная кардиомиопатия". Это наиболее редкая форма кардиомиопатий. Она может быть как самостоятельным заболеванием, так и одной из составляющих различных болезней. Происхождение рестриктивной кардиомиопатии остается невыясненным. Предполагается вирусное или наследственное происхождение, но доказанных теорий нет.

От такого же диагноза недавно скончалась старшая сестра девочки, которой белорусские врачи пересадили сердце. Ей было 16 лет. Родители решили провести операцию по пересадке сердца в Минске после того, как познакомились в Тбилиси с молодым человеком, которому сделали успешную трансплантацию в Беларуси.

Операцию по пересадке сердца провели 8 июня. Как сообщают в центре, послеоперационный период протекает с положительной динамикой.

Операцию девочке провели под руководством профессора, академика, кардиохирурга Юрия Островского. Ему ассистировали врачи-кардиохирурги Кирилл Рубахов и Евгений Горбачев.






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