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Клип о шестимиллионном туристе в Грузии стал победителем каннского фестиваля рекламы


20.06.2017   18:31
Видеоролик, снятый о 6-миллионном туристе, посетившем Грузию, стал обладателем серебряного и бронзового льва на фестивале "Каннские львы".

Клип был снят по инициативе Национальной администрации туризма, и был посвящен въезду в страну 6 000 000-го туриста.

По информации Службы связей с общественностью администрации туризма, в Грузию в 2006 году приехало рекордное количество туристов. Это первый год в истории Грузии, когда страну посетили более чем 6 миллионов международных путешественников. Именно в ознаменование этого события был снят клип.

К успеху грузинских агентств добавились еще два льва на креативном фестивале в Каннах. Работа Windfor’s на фестивале Dinner With Georgia завоевала одно серебро, и одну бронзу в категории PR! Это первый серебряный лев в грузинской рекламной индустрии!








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