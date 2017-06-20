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Улица Пекина в Тбилиси может стать односторонней
20.06.2017 20:23
После завершения проводимых работ по обновлению инфраструктуры, улица Пекина в Тбилиси может стать односторонней. Об этом «IPN» заявили в городской транспортной службе столичной мэрии, однако при этом пояснили, что этот вопрос пока что лишь на уровне идеи.
«Схемы движения на улицах – предмет постоянного наблюдения. Существует идея сделать улицу Пекина односторонней. Ведущиеся сейчас на улице работы – хороший шанс изучить этот вопрос в повседневности», - заявляют в городской транспортной службе.
По их же словам, приблизительно через месяц можно будет дать оценку тому, насколько будет удобным переделывать в одностороннюю улицу Пекина.
Уже несколько дней на столичном проспекте Пекина ведутся реабилитационные работы, из-за чего на нескольких центральных улицах изменены направления движения. В частности, движение ограничено и стало односторонним как на проспекте Пекина, так и улице Шартава.
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