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Патриарх сегодня встретится с семьей арестованного протоиерея Георгия Мамаладзе
21.06.2017 10:40
Патриарх встретится с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе сегодня в 13:00. Об этом сообщил секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели.
«Мы связались с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе, встреча с патриархом состоится 21 июня в 13:00. Должны сказать, что дерзкий разговор на языке ультиматумов с их стороны очень некорректен. Хочу поблагодарить его Святейшество за то, что, несмотря на это, он все-таки решил встретиться с членами этой семьи. Мы договорились об этом в патриархии. Так решил его Святейшество», - заявил отец Микаэл.
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