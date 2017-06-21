IPM: 55% доходов тратятся на питание и коммунальные налоги

21.06.2017 11:08 Более трети своих общих доходов 35,8% граждан тратят на питание. Таковы результаты исследования IPM Research. Вообще удельная доля налогов на квартиру, коммунальные платежи, и питание в общих доходах составляет 55%.



"Больше половины общего семейного дохода в стране семьи тратят на физическое существование"- заявили в компании.



Согласно исследованию, 11,4% дохода нужно гражданам для налогов на дом/квартиру, а 10,9% - для коммунальных налогов.



8,7% ежемесячного дохода семьи опрошенных респондентов потребляют на транспортировку. Значительным расходом являются алкоголь и табак (7,5%), а также расходы на коммуникации (6,8%), и образование (6,8%)



Примечательно, что на развлечение/отдых семьи респондентов тратят всего 2,4% месячного дохода.



Мужчина чаще является главным добытчиком в семьях, проживающих на селе. Противоположная ситуация в отношении женщин. Женщины два раза чаще являются кормильцами в семьях, проживающих в городе, чем на селе. Тогда как нет особой разницы по месту жительства в случае тех семей, в бюджете которых доходы женщины и мужчины равно распределяются. Такие семьи почти одинаково встречаются в поселениях обоих типов.



Исследование проводилось по всей Грузии, и в нем приняли участие 1959 респондентов.

















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