Бытовой конфликт с участием священнослужителя завершился шумной акцией в центре Тбилиси

21.06.2017 11:47 Всю минувшую ночь полицейские пытались урегулировать ситуацию на улице Гамрекели в Сабурталинском районе Тбилиси, где десятки человек собрались, чтобы опротестовать выселение из съемной квартиры священнослужителя Николоза Макарашвили.



Адвокат Инга Болотаури, которая представляет интересы духовного лица, в интервью телекомпании «Рустави 2» пояснила суть претензий Макарашвили. По ее словам, он сделал в доме дорогостоящий ремонт при условии, что будет жить в нем в течение года, однако хозяева квартиры выгнали его после завершения работ.



«Отец должен был отремонтировать весь третий этаж и один год должен был жить бесплатно. Были проведены ремонтные работы на 15-20 тысяч лари (порядка 6-8 тысяч долларов) и, когда жилой дом улучшился, ему сказали срочно покинуть его. Это мошенничество. Я внесу жалобу в связи с этим фактом», — заявила журналистам Болотаури.



У дома, где находится съемная квартира священнослужителя, вечером 20 июня стали собираться прихожане церкви и часть местных жителей. На месте были мобилизованы несколько экипажей полиции.



За ночь ситуация на улице Гамрекели несколько раз обострялась — протестующие пытались силой ворваться в дом, чему помешали полицейские. Некоторые из протестующих поднялись на крышу здания и грозились покончить жизнь самоубийством.



Ситуация разрешилась после того, как владельцы согласились пустить в дом монаха. Переговоры по данному вопросу продолжались несколько часов, в них принимали участие представители министерства внутренних дел, парламента и сакребуло (горсовет).



Владельцы дома утверждают, что выгнали Макарашвили из-за его агрессивных действий и оскорбительных высказываний.



«От отца Николоза исходили словесные оскорбления — от монаха, который дал обет молчания, и это было удивительно. С его стороны было фактическое преследование и требование уступить ему весь дом. Мы учли ситуацию, которая происходит вокруг этого дома, открыли дверь, надеясь на государственные структуры, что это разрешится правовыми, законными путями», — сказал один из владельцев дома Каха Хеладзе.



В результате акции протеста никто не пострадал. Участники протеста не были задержаны.



В патриархии Грузии журналистам Первого канала Общественного вещателя Грузии сообщили, что ранее статус священнослужителя был приостановлен монаху Николозу «из-за проблем со здоровьем».



"Новости-Грузия"











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