Пятерым задержанным в Турции гражданам Грузии определили предварительное заключение

21.06.2017 12:40 В качестве меры пресечения пятерым задержанным в Стамбуле гражданам Грузии определено предварительное заключение. Об этом агентству «IPN» сообщила помощница генерального консула Грузии в Стамбуле Лали Накаидзе.



По ее информации, задержанных защищает казенный адвокат. Судебный процесс, на котором дело будет рассматриваться по существу, пока не назначен.



Стамбульская полиция вчера задержала пятерых граждан Грузии. Как пояснили в консульстве, их обвиняют в групповом разбое.



Как пишут турецкие медиа, группа, состоящая из грузин, действовала в Стамбуле в течение последнего одного года. В турецких медиа также приводятся инициалы задержанных грузин: Михаил Дж.(31 год), Мамука Дж. (39 лет), Тариэл С. (46 лет), Эмзар Р. (54 года) и Малхаз Г. (30 лет).



Следует отметить, что 16 июня турецкие правоохранители в Анталии задержали группу из 5-ти человек, грузинских граждан, которые обвиняются в ограблении машин и домов.















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