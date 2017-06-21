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Супругу Афгана Мухтарлы вызвали на допрос


21.06.2017   13:20
Супругу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Лейлу Мустафаеву вызвали на допрос. Она планирует сегодня пойти в полицию. Мустафаева вернулась поздно ночью из Брюсселя, где находилась в связи с резолюцией Европарламента "Дело Афгана Мухтарлы, и положение прессы в Азербайджане".

По словам Мустафаевой, она требовала, чтобы резолюция была опубликована в июне, вместо июля, в связи с чем достигла договоренности.

Лейла Мустафаева еще раз говорила об ответственности власти Грузии в деле похищения ее супруга. В то же время Мустафаева говорит о фальсификации записей камер наблюдения, и заявляет, что не надеется на азербайджанское и грузинское расследование. По ее словам, дело Мухтарлы будет большим испытанием для Грузии, и бездействие премьер-министра и министра внутренних дел Грузии в связи с этим делом вызывает удивление.







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