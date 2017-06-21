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В Тбилиси открылся центр дуального профессионального образования


21.06.2017   16:21
В Тбилиси открылся новый тренинг-центр, где молодые люди смогут получить среднее профессиональное образование в области деревообработки и начать работу по этой специальности.

В центре в пилотном режиме осуществится программа дуального образования по направлениям столяр, художественная обработка дерева и конструирование мебели.

Центр открылся в рамках меморандума, оформленного между тбилисским общественным колледжем «Спектр» и компанией «Город мастеров». Подписанное соглашение предусматривает переподготовку кадров и их дальнейшее трудоустройство.

На открытии присутствовали представители министерства образования, которые заявили о важности внедрения системы дуального образования для экономического развития Грузии.

В ведомстве уверены, что эта модель поможет учащимся развить определенные рынком труда навыки, а также подготовить кадры, которые будут соответствовать требованиям частного сектора.

«Мы считаем, что обучение, основанное на работе, является одной из форм партнерства публичного и частного секторов, которое содействует включенности студента в реальную рабочую среду на самом этапе получения образования. Это очень хорошо, как для студента, так и для работодателя, поскольку это дает им возможность познакомиться друг с другом в процессе образования, оценить возможности и подумать о будущих трудовых отношениях и сотрудничестве», — заявила замминистра образования и науки Грузии Кетеван Натриашвили.

В прошлом году министерство образования и науки Грузии разработало пакет законодательных изменений, чтобы ввести в вузах и профучилищах страны немецкую модель системы образования.

Основной принцип немецкой модели — это дуальное образование, которое подразумевает, что у студента должно быть время для того, чтобы вместе с учебой включиться и в рабочий процесс. Аграрный и инженерный сектор, а также IT-технологии — те направления, которым государство намерено уделить наибольшее внимание.

"Новости-Грузия"





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