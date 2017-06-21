Брат арестованного священника о встрече с Илией Вторым: нам мешали говорить

21.06.2017 17:18 Члены семьи арестованного по подозрению в организации убийства священника Георгия Мамаладзе провели сегодня встречу с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.



Семья протоиерея, который занимал пост управляющего имуществом патриархии, добивалась аудиенции у Илии Второго несколько месяцев. На днях родственники Георгия Мамаладзе, который не признает свою вину и уже четверый месяц находится в заключении, провели акцию около патриархии.



Как заявил журналистам после завершения встречи Торнике Мамаладзе — брат арестованного священника, разговор на встрече с патриархом записывался.



Представители патриархии разъяснили родственникам Мамаладзе, что они могут распространить неверную информацию по итогам встречи, поэтому записать разговор было решено с целью превенции подобного развития событий.



По словам Торнике Мамаладзе, на встрече патриарх вновь «четко зафиксировал свою позицию», высказанную им ранее, согласно которой, он доверяет отцу Георгию Мамаладзе, а все, что происходит, «направлено на дискредитацию Грузинской Церкви».



При этом, по словам брата арестованного священника, находившиеся на встрече священники патриархии, пытались помешать его разговору с патриархом.



«Он зафиксировал, что отец Георгий прав, однако все это направлено для дискредитации Грузинской церкви. Мы задали ему вопрос, кто пытается осуществить эту дискредитацию, но как только я это сделал, меня прервали. Позади меня, как орел, стоял отец Давид Джинчараули. Он клал мне руку на левое плечо и немного сжимал его, когда я затрагивал тяжелые темы, и пытался прервать мой разговор и говорить самому. После этого я попросил: Ваше Святейшество, я пришел к вам, а не для того, чтобы полемизировать с отцами. Он как бы по-дружески похлопывал меня по руке, но он мне не друг, я во второй раз вижу этого человека. Все это было сделано для того, чтобы заставить меня замолчать», — сказал Торнике Мамаладзе.



«Самая важная информация, из-за которой мы пришли, и которая нас интересовала в отношении позиции патриарха, он ее еще раз зафиксировал, что он доверяет отцу Георгию и все это не ассоциируется с преступлением, а ассоциируется с дискредитацией Грузинской церкви», — подчеркнул брат протоиерея.



По его словам, у патриарха не было информации о том, что находящийся в заключении отец Георгий уже четыре месяца безрезультатно просит его исповедовать.



Он также отметил, что семья попыталась донести до Илии Второго эту информацию, однако их остановил отец Давид Джинчараули, который, по его словам, пытается скрыть информацию от патриарха.



«Давид Джинчараули сказал, что завтра или послезавтра мы пойдем к нему и исповедуем, чтобы мы не говорили, что отец Георгий уже четыре месяца просит исповедовать его», — сказал Торнике Мамаладзе.



Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где в этом время находился на лечении патриарх. По информации прокуратуры, в его багаже обнаружили цианид натрия, а в квартире кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



На фоне того, что прокуратура некоторое время не разглашала детали дела и запретила делать это стороне защиты, в обществе муссировались разные версии того, на кого планировалось покушение. Адвокаты Мамаладзе заявляют, что сначала их подзащитного обвиняли в покушении на патриарха.



Позже прокуратура обвинила Мамаладзе в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму и в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, он планировал отравить секретаря-референта патриарха Шорену Тетруашвили – одну из самых влиятельных фигур в патриархии.



"Новости-Грузия"











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