Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская школьница приглашена в лучший вуз Италии за проект «Живая еда»


21.06.2017   17:26
Грузинская школьница Мария Эрадзе, создавшая уникальные продукты для больных сахарным диабетом, стала стипендианткой одного из самых успешных и известных университетов Италии – Адриатического колледжа объединенного мира (United world Colleges Adriatic — UWCAd).

UWCAd выделил Эрадзе грант в размере более 60 тысяч долларов за ее инновационный проект «Живая пища».

Над этим проектом ученица кутаисской школы-лицея имени Нико Николадзе несколько лет работала вместе со своим напарником, школьником Георгием Пхакадзе. Школьникам в подготовке проекта помогла педагог химии и биологии Софико Гачечиладзе.

Продукты, которые им удалось создать, специалисты уже назвали находкой в современной науке.

При создании продуктов юные изобретатели использовали растение амарант, богатое уникальным антиоксидантом скваленом. На основе амаранта молодые ученые создали продукты питания из сои, а также хлеб.

Благодаря своему низкому гликемическому индексу, продукты становятся настоящей находкой для людей, которые вынуждены постоянно контролировать уровень сахара в крови. В Грузии такие продукты, особенно хлеб, фактически не производятся.

Продуктом заинтересовались не только специалисты из UWCAd, но и других колледжей, как в Европе, так и в США. Мария до сих пор продолжает получать приглашения от разных престижных вузов.

В мае, вместе со своим напарником, она побывала в Калифорнии, где приняла участие в международном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF. Попасть на международную олимпиаду в США ученикам из Кутаиси удалось благодаря конкурсу юных изобретателей и исследователей «Леонардо да Винчи», в котором они одержали победу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В январе-мае 2017 года Грузию посетили 371,1 тыс. граждан России
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет готова в августе – турецкий министр
В Грузии растет количество дефицитных профессий
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Задержанных в Абхазии граждан Ирана выдворили с оккупированной территории
Двоих граждан Ирана задержали на абхазской линии российской оккупации
В Пирвели Отобая задержан житель города Зугдиди
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней упрятали за решетку на два месяца
«Верующие» женщины Абхазии против абортов по медицинским показателям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Депутат Европарламента: Дело Мухтарлы вызывает «сильную тревогу»
США: Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО
Премьер-министра Грузии призвали уйти в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна