Грузинская школьница приглашена в лучший вуз Италии за проект «Живая еда»

21.06.2017 17:26 Грузинская школьница Мария Эрадзе, создавшая уникальные продукты для больных сахарным диабетом, стала стипендианткой одного из самых успешных и известных университетов Италии – Адриатического колледжа объединенного мира (United world Colleges Adriatic — UWCAd).



UWCAd выделил Эрадзе грант в размере более 60 тысяч долларов за ее инновационный проект «Живая пища».



Над этим проектом ученица кутаисской школы-лицея имени Нико Николадзе несколько лет работала вместе со своим напарником, школьником Георгием Пхакадзе. Школьникам в подготовке проекта помогла педагог химии и биологии Софико Гачечиладзе.



Продукты, которые им удалось создать, специалисты уже назвали находкой в современной науке.



При создании продуктов юные изобретатели использовали растение амарант, богатое уникальным антиоксидантом скваленом. На основе амаранта молодые ученые создали продукты питания из сои, а также хлеб.



Благодаря своему низкому гликемическому индексу, продукты становятся настоящей находкой для людей, которые вынуждены постоянно контролировать уровень сахара в крови. В Грузии такие продукты, особенно хлеб, фактически не производятся.



Продуктом заинтересовались не только специалисты из UWCAd, но и других колледжей, как в Европе, так и в США. Мария до сих пор продолжает получать приглашения от разных престижных вузов.



В мае, вместе со своим напарником, она побывала в Калифорнии, где приняла участие в международном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF. Попасть на международную олимпиаду в США ученикам из Кутаиси удалось благодаря конкурсу юных изобретателей и исследователей «Леонардо да Винчи», в котором они одержали победу.















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