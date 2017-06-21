ТГУ им. Джавахишвили в списке лучших университетов Европы

21.06.2017 20:24 Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили попал в список 400 лучших вузов Европы по результатам глобального рейтинга университетов QS World University Rankings ("Рейтинг мировых университетов").



ТГУ занял 301+ позицию и стал единственным во всем регионе университетом, сумевшим попасть в рейтинг одного из самых авторитетных исследований мира.



В "Рейтинг мировых университетов" попали 35 европейских стран. Специалистам для составления рейтинга пришлось провести порядка 115 тысяч опросов среди представителей научного сообщества и экспертов-работодателей. Они исследовали 4 тысячи университетов, 980 из них вошли в список.



В тройке лидеров — Охфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона.



При составлении рейтинга использовали такие критерии, как авторитетность в академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава к общей численности студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов.



Исследователями проанализировано более 11 миллионов статей, хранящихся в базе данных Scopus и Elsevier, рассмотрено около 75 миллионов цитат из более чем 12 миллионов статей.



Для того, чтобы участвовать в рейтинге QS World University Rankings университет должен предлагать бакалавриат и постдипломные программы, как минимум, в двух широких предметных областях (например, искусство и социальные дисциплины, инженерное дело и технология, право и бизнес).



Тбилисский университет — первый национальный университет на Кавказе, который открылся 8 февраля (26 января — по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели. В 1989 году университет получил имя его основателя — историка и академика Иванэ Джавахишвили.



"Спутник-Грузия"











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