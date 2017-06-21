Сотня грузинских «воров в законе» поделила Грецию

21.06.2017 20:54 Греция стала еще одним местом обитания преступных группировок, состоящих из выходцев из стран бывшего Советского Союза. Как пишет популярная итальянская газета La Stampa, иностранная мафия взяла под свой контроль важные секторы экономики и обирает предпринимателей в Афинах и Салониках.

При этом зачастую сама Греция используется как база для вылазок в другие страны Европы, где и совершаются преступления. По данным издания, у мафиози достаточно средств, чтобы «коррумпировать» местные власти.



По данным местных источников, в настоящее время греческим криминалом заправляют более 100 «воров в законе», поделивших эту европейскую страну на зоны влияния. Ближайшее окружение каждого из авторитетов насчитывает 10-20 человек, что вместе составляет целую «армию» бандитов, численностью более тысячи человек.



Такой наплыв «воров в законе» в Грецию объясняется двумя факторами. Во-первых, историческим – когда в период этнических чисток в Османской империи в 1914-1923 годах православные христиане бежали в Грецию и Грузию, а спустя много десятков лет, в конце 80-х возвращались в Европу из Советского Союза. В результате чего, по нынешним оценкам, в Греции проживает порядка 400 тыс. лиц грузинского происхождения.



А во-вторых, покинуть насиженные места грузинских «воров в законе» заставила в свое время политика президента Грузии Михеила Саакашвили, который в 2008 году начал борьбу с организованной преступностью, в результате чего многолетний срок можно было получить только лишь за признание «воровского» статуса. В Греции же, пишет издание, напротив можно легко купить паспорт, подкупить власти, а главное практически нет конкуренции в криминальной среде.



Традиционным способом получения денег для мафиозных группировок стало «крышевание»

развлекательных заведений, например, таких как специализированные этнические дискотеки в Афинах и Салониках. Однако, в последнее время интересы «законников» стали распространяться и на другие легальные секторы экономики, а также на наркотрафик.



Через Грецию в Европу из Азии поступает героин. Поэтому грузинские «воры в законе» делают регулярные попытки выйти на рынок кокаина, для чего уже наладили связи с крупной итальянской ОПГ, происходящей из Калабрии - ндрангетой.



La Stampa описывает план «воров» застолбить эту сферу, заключающийся в покупке судов и подкупе руководства портов, чтобы превратить Грецию в главный центр доставки кокаина в Европу. Как сообщает издание, о широкомасштабности этой деятельности говорит тот факт, что только за один месяц 2016 года в Афинах было конфисковано 3,5 тонны белого порошка.



В заключении автор статьи пишет о том, что в то время пока высокопоставленным политикам Евросоюза не удается прийти к согласию относительно внутренних проблем, у постсоветских мафиозных структур уже есть план в отношении будущего континента.



"Преступная Россия"











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