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В тбилисском городском транспорте будет установлена новая система оплаты


22.06.2017   12:12
Мэрия Тбилиси объявила конкурс на введение новой системы оплаты в транспорте.

После установки новой системы пассажиры смогут оплатить поездку посредством транспортной карты, пластической карты, мобильной аппликации, и наличных денег.

В то же время пластические карты (Visa, Mastercard) облегчат туристам оплату стоимости поездки в муниципальном транспорте.

"У потребителя должна быть максимальная возможность выбора, как покупки билета, так и оплаты по карте. Соответствующая аппаратура должна быть современной, с программой, работающей на грузинском, русском, и английском языке, максимально комфортной и легко используемой"- говорится в распоряжении мэрии.

Заинтересованные финансовые институты должны представить соответствующие предложения в транспортную компанию Тбилиси до 18:00 часов 10 июля.







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