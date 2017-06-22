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Шота Арвеладзе стал главным тренером ташкентского «Пахтакора»


22.06.2017   14:09
Грузинский специалист Шота Арвеладзе назначен главным тренером ташкентского футбольного клуба "Пахтакор", сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на сайт клуба.

Официально нового главного тренера команда представит в пятницу, 23 июня, на стадионе "Пахтакор".

В текущем сезоне одиннадцатикратный чемпион Узбекистана выступает пока не слишком уверенно, занимая лишь пятую позицию. После четырнадцати матчей "Пахтакор" набрал 21 очко.

"Пахтакор" уже второй раз в этом году меняет рулевого. В апреле свой пост покинул Григорий Колосовский, а его место занял Равшан Хайдаров.

Шота Арвеладзе — известный грузинский футболист и тренер, лучший бомбардир в истории Грузии. За свою футбольную карьеру он играл за такие команды как "Мартве", тбилисское "Динамо", "Трабзонспор", "Аякс", "Рейнджерс", АЗ и "Леванте". Арвеладзе трижды признавался лучшим игроком Грузии, а также стал рекордсменов по числу забитых мячей за национальную сборную — 26 голов. Карьеру игрока он завершил в 2008 году, перейдя на тренерскую работу.






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