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Омбудсмен упрекает прокуратуру в неэффективном расследовании нарушений со стороны полиции


23.06.2017   12:24
К сожалению, эффективное расследование не проводится до тех пор, пока не распространяются видео-доказательства, - так откликнулся Народный защитник Грузии Уча Нануашвили на распространившиеся видео-кадры по делу Шота Пакелиани.

По его словам, по этому делу необходимо было проведение эффективного расследования и, соответственно, наказание тех предполагаемых преступников, которые принимали участие в этом насилии.

«К сожалению, реагирование на такие факты происходит только после распространения видеокадров. Этот факт реально подчеркивает, что, к сожалению, эффективное расследование не проводится до тех пор, пока не распространяются видео-доказательства. В стране необходимо создание независимого следственного механизма, чтобы избежать подобных случаев в будущем», - заявил Уча Нануашвили, добавив, что в деле проявляются признаки уголовного преступления.

Народный защитник считает, что в кратчайшие сроки следствие должно быть завершено и должен быть поставлен вопрос об уголовной ответственности виновного.






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