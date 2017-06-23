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Выпускные экзамены завершены - худший показатель по физике
23.06.2017 12:27
Выпускные экзамены учащихся 11-го класса закончились. Самый низкий показатель преодоления барьера был выявлен по физике.
Уже известны результаты экзаменов по химии, биологии, географии, и физике. По географии барьер преодолели 98% учеников, по биологии - 95,5%, химии – 95%, физике - 85%.
Информация о том, сколько учеников 11 класса не смогли преодолеть барьер, пока не известна.
В 2017 году к Единым национальным экзаменам зарегистрировались до 41 200 абитуриентов, а с 3 июля потенциальные студенты пройдут экзамены по грузинскому языку и литературе.
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