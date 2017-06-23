В Ботаническом саду Тбилиси для экстремалов открылся Zip Line (+видео)

23.06.2017 13:35 В Тбилиси открылась "Зиплайн Нарикала". С сегодняшнего дня в национального ботаническом саду экстремалы смогут спускаться на зип-лайне.



Zip Line - это свободно движущийся на стальному канату роллер, на котором можно безопасно спуститься из одного пункта в другой.



С помощью этого аттракциона визитеры смогут спуститься с комплекса Нарикала в центральную часть Ботанического сада. Расстояние между станциями - 270 метров, высота - 30 метров. Стоимость атракциона - 30 лари.



На открытии аттракциона присутствуют руководители Агентства по туризму, туристы и любители экстрима.



















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