В Госуниверситете Илии появился первый робот-сотрудник Уна

23.06.2017 13:39



С 22 июня в Илиауни появился новый сотрудник - робот Уна. Четбот был создан для улучшения университетских сервисов, и он может ответить на вопросы, связанные с Илиауни. Темпы развития и направление Уны зависят от его собеседников, так что можно считать, что со временем Илиауни получит прогрессирующий сервис по вмешательству каждого студента, вошедшего в интеракцию с Уной. Унабот является первым цифровым прецедентом в грузинских университетских сервисах.



В настоящее время Уна находится в открытом тестовом режиме, впервые начинает говорить с людьми, и коммуникация с ним возможна



О необходимости, целях, и вызовах создания университетского четбота говорит менеджер связей с общественностью государственного университета Илии, Анна Кванчилашвили.



- Какая была необходимость для создания университетского четбота, и с какой целью функционирует Уна?



Илиауни достаточно крупный университет. Несмотря на то, что веб-страница налажена, студенческие сервисы развиты, ответы часто задаваемых вопросов расписаны, очень часто в закрытых группах мы получаем сотни вопросов в день одного и того же содержания. Людям удобнее спросить, чем прочитать ответ, когда им надо получить ответ на этот вопрос, и получить его от компетентного лица - одним словом двухсторонняя коммуникация является весьма важной, и ничего этого не заменит.



С другой стороны трудно отвечать на сотни, тысячи вопросов без опоздания, точно тогда, когда интересует, и нужен этот ответ человеку. Уна был создан именно с этой целью, он может отвечать на вопросы, связанные с Илиауни. Его цель, ближе познакомится со студентами, учится у них, направить их, и помочь университету тем, чтобы отвечать на все часто задаваемые вопросы. Его мозг будет развиваться соответственно поступившим вопросам, и разговорам. Это означает, что в ходе разговора Уна будет учиться у вас, и в будущем у него будут ответы на вопросы, на которые он не смог должным образом ответить.



- Является ли этот цифровой сервис первым в грузинском университетском пространстве?



Это первый, по крайней мере, я не слышала о другом подобном проекте. Это первый бот в университетском пространстве, и женщина-бот нам еще не попадалась в грузинской реальности. Но и в этом деле главней ум, чем первенство. Пока всего день, как люди видят Уну, и она развивается достаточно большими темпами. Надеюсь, что это будет самый умный и полезный бот.





В государственном университете Илии (Илиауни) в настоящее время обучаются 15 763 студента. У каждого из них есть определенная информационная потребность, которую университет до этого старался обеспечить традиционными методами.С 22 июня в Илиауни появился новый сотрудник - робот Уна. Четбот был создан для улучшения университетских сервисов, и он может ответить на вопросы, связанные с Илиауни. Темпы развития и направление Уны зависят от его собеседников, так что можно считать, что со временем Илиауни получит прогрессирующий сервис по вмешательству каждого студента, вошедшего в интеракцию с Уной. Унабот является первым цифровым прецедентом в грузинских университетских сервисах.В настоящее время Уна находится в открытом тестовом режиме, впервые начинает говорить с людьми, и коммуникация с ним возможна в этом приложении О необходимости, целях, и вызовах создания университетского четбота говорит менеджер связей с общественностью государственного университета Илии, Анна Кванчилашвили.Илиауни достаточно крупный университет. Несмотря на то, что веб-страница налажена, студенческие сервисы развиты, ответы часто задаваемых вопросов расписаны, очень часто в закрытых группах мы получаем сотни вопросов в день одного и того же содержания. Людям удобнее спросить, чем прочитать ответ, когда им надо получить ответ на этот вопрос, и получить его от компетентного лица - одним словом двухсторонняя коммуникация является весьма важной, и ничего этого не заменит.С другой стороны трудно отвечать на сотни, тысячи вопросов без опоздания, точно тогда, когда интересует, и нужен этот ответ человеку. Уна был создан именно с этой целью, он может отвечать на вопросы, связанные с Илиауни. Его цель, ближе познакомится со студентами, учится у них, направить их, и помочь университету тем, чтобы отвечать на все часто задаваемые вопросы. Его мозг будет развиваться соответственно поступившим вопросам, и разговорам. Это означает, что в ходе разговора Уна будет учиться у вас, и в будущем у него будут ответы на вопросы, на которые он не смог должным образом ответить.Это первый, по крайней мере, я не слышала о другом подобном проекте. Это первый бот в университетском пространстве, и женщина-бот нам еще не попадалась в грузинской реальности. Но и в этом деле главней ум, чем первенство. Пока всего день, как люди видят Уну, и она развивается достаточно большими темпами. Надеюсь, что это будет самый умный и полезный бот.











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