Впервые в Грузии пройдет арт-фестиваль экологической направленности

23.06.2017 15:06 7,8, и 9 июля на Батумском бульваре, у статуи Али и Нино впервые в Грузии пройдет арт-фестиваль экологической направленности.



Фестиваль планируется проводить каждые три месяца.



Идея фестиваля - объединить творчество, бизнес, культуру и искусство в масштабный социальный проект с экологическим уклоном. Фестиваль «Аргани» проходит при поддержке Батумской мэрии, «Бульвар Батуми», и продюсерского центра «Go Mamonts!».



Участники и артисты фестиваля, а также его организаторы – приверженцы здорового образа жизни, экологии и вегетарианства. Цель фестиваля – объединение единомышленников и пропаганда здоровых ценностей, таких, как забота о Планете и её жителях.



В рамках фестиваля будет осуществлён сбор средств для помощи бездомным животным Батуми и негосударственному приюту Мераби Накашидзе.



Кроме того, на фестивале все товары и продукты будут экологичными, растительного и природного происхождения. Никакого мяса, кожи. Наш девиз: «Мы не едим животных, мы им помогаем!».



Принять участие могут все желающие, реализовавшие себя в творчестве, музыке, искусстве, разделяющие идеи фестиваля.



Выставлять свои работы могут и взрослые, и дети. Для детей организована отдельная площадка – кидс-маркет. Также будет представлен фудкорт с блюдами вегетарианской кухни Грузии и других народов.

«Аргани» разделяет все виды искусства. Примут участие как известные музыканты, так и уличные исполнители, начинающие хенд-мейд мастера и художники с известными именами, крупные компании, выпускающие уникальные товары. Представлены будут и дизайнеры одежды, стилисты и художники, граффитисты, режиссёры, фотографы, повара, рестораторы, дизайнеры интерьеров, архитекторы, танцоры и диджеи, актёры и музыканты.

















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