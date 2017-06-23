Полузащитник сборной Грузии будет выступать в высшей футбольной лиге США

23.06.2017 16:08 Полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили будет играть в высшей футбольной лиге США за команду «Сан-Хосе Эрткуэйкс».



Как говорится в сообщении на сайте клуба, 24-летний Казаишвили стал самым молодым игроком «Сан-Хосе Эрткуэйкс» за всю историю команды.



«Мы искали нападающего — молодого игрока, который смог бы взволновать поклонников и имел возможность остаться с нами в течение длительного периода времени. Мы хотели игрока, который умеет вести себя на поле, который видит цель, и который сможет привнести искру в нашу игру. Так мы и нашли Вако», — сказал генеральный менеджер американского футбольного клуба Джесси Файоранелли.



Контракт с грузинским футболистом был оформлен МЛС (Major League Soccer, MLS) по принципу назначенного игрока, или так называемого правила Бекхэма. Это значит, что часть контракта с Казаишвили будет оплачиваться инвесторами клуба, что никак не отобразится на бюджете «Сан-Хосе Эрткуэйкс».



Казиашвили начал свою карьеру в составе клуба «Сабуртало» в 2010 году, затем, на правах аренды играл за руставский «Металлург» и болнисский «Сиони». В 2011 году, когда ему исполнилось 18 лет, стал игроком голландского «Витесса». В сентябре прошлого года Казаишвили на правах аренды перешел в варшавский клуб «Легия», в составе которого он стал чемпионом Польши. Срок арендного соглашения с «Легией» истекает этим летом.



На данный момент Казаишвили находится в расположении сборной Грузии.



"Новости-Грузия"











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