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Патриарх: Для меня словно небо рухнуло, когда сказали, что отец Георгий арестован


23.06.2017   16:59
Для меня словно небо рухнуло, когда мне сказали, что арестовали отца Георгия, - об этом заявил этом Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.

На встрече со Святейшим брат протоиерея - Торнике Мамаладзе обратился с вопросом о его личном отношении к Георгию Мамаладзе.

«Я не видел ничего плохого от отца Георгия, и для меня словно небо рухнуло, когда мне сказали, что отца Георгия арестовали. Бог милостив, пусть даст Господь мир отцу Георгию и его семье», - сказал Святейший.
С заявлением патриарха согласились владыка Теодор и владыка Андрия, по их словам, «так было для всех».
Аудиозапись встречи Святейшего с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе обнародовала патриархия.






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