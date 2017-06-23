Патриарх: Для меня словно небо рухнуло, когда сказали, что отец Георгий арестован

23.06.2017 16:59 Для меня словно небо рухнуло, когда мне сказали, что арестовали отца Георгия, - об этом заявил этом Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.



На встрече со Святейшим брат протоиерея - Торнике Мамаладзе обратился с вопросом о его личном отношении к Георгию Мамаладзе.



«Я не видел ничего плохого от отца Георгия, и для меня словно небо рухнуло, когда мне сказали, что отца Георгия арестовали. Бог милостив, пусть даст Господь мир отцу Георгию и его семье», - сказал Святейший.

С заявлением патриарха согласились владыка Теодор и владыка Андрия, по их словам, «так было для всех».

Аудиозапись встречи Святейшего с семьей протоиерея Георгия Мамаладзе обнародовала патриархия.















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