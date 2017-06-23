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Протоиерея Георгия Мамаладзе не причастят по решению владыки Иакова
23.06.2017 21:30
Владыка Иаков наложил епитимью на причастие протоиерея Георгия Мамаладзе, - об этом журналистам сообщил секретарь патриарха протоиерей Микаэл Ботковели.
Протоиерей прокомментировал заявление членов семьи задержанного Георгия Мамаладзе о том, что на встрече с патриархом говорилось о причастии отца Георгия.
«На причастие Георгия Мамаладзе наложена епитимья. Владыка Иаков сказал, что из-за тех заявлений, которые он сделал в адрес должностных лиц патриархии, владыка Иаков наложил на него епитимью, снять которую должен также архиерей», - заявил протоиерей Микаэл Ботковели.
Следует отметить, что именно владыко Иакова обвиняет протоиерей Георгий Мамаладзе в сговоре с целью захватить престол Патриарха и в заговоре, в результате чего Мамаладзе оказался за решеткой.
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