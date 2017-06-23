Шота Арвеладзе официально вступил на пост главного тренера ташкентского «Пахтакора»

23.06.2017 22:22 Знаменитый грузинский футболист, а в последние годы известный тренер Шота Арвеладзе официально вступил на пост главного тренера ташкентского "Пахтакора". Церемония официального представления клубу нового главного тренера состоялась 23 июня в Ташкенте. Шота Арвеладзе сменил на посту главного тренера "Пахтакора" Равшана Хайдарова, который был назначен на этот пост в апреле текущего года вместо ушедшего в отставку Григория Колосовского.



Несколько дней назад 44-летний Шота Арвеладзе в интервью Общественному ТВ Грузии сказал, что "в последние месяцы имел предложения из клубов России, Голландии и ряда других стран, но на данном этапе решил принять предложение ташкентского "Пахтакора", главным тренером которой и буду работать".



Шота Юстинович Арвеладзе родился и вырос в Тбилиси, успешно играл форвардом в "Динамо" Тбилиси (1991-1993 гг), турецком "Трабзонспоре" (1994-1997), голландском "Аяксе" (1997-2000), шотландском "Глазго Рейнджерс" (2000-2005), голландском "Алкмаар"(2005-2007), испанском "Леванте" (2007-2008). Три раза признавался лучшим футболистом Грузии-1994,1998 и 2007 г.,был лучшим бомбардиром чемпионатов Турции и Голландии. За сборную Грузии сыграл 61 матч,забил 26 голов, в матчах Кубка УЕФА в составе разных клубов забил 27 голов, что является одним из лучших показателей в Европе. В июне 2008 г. завершил карьеру футболиста, с тех пор работает тренером-сперва вторым тренером голландского "АЗ", затем главным тренером в клубах Турции ("Кайсериспор", "Касымпаша", "Трабзонспор"), в конце прошлого года работал наставником тель-авивского "Маккаби". В предыдущие годы ему несколько раз предлагали стать главным тренером национальной сборной Грузии, но Шота отказывался, заявляя, что "пока не пришло время для того, чтобы он занял этот пост".



Следует отметить, что Шота Арвеладзе в 2010 году издал в Тбилиси книгу воспоминаний под названием "Гушин"/"Вчера"/. Тогда он сказал автору этих строк том, что "главной причиной,побудившей его написать книгу, было то, чтобы молодые футболисты не только ознакомились с тем временем,но и не допускали присущие для молодости ошибки". В книге он рассказал,как в 17-летнем возрасте попал в тбилисское "Динамо", как он вместе с братом-близнецом Арчилом стал кумиром фанов турецкого "Трабзонспора", как он играл в знаменитых клубах Голландии, Шотландии, выступал за сборную Грузии,которая с 1994 по 2003 годы добилась немалых успехов в отборочных турнирах ЧЕ и ЧМ, побеждая сильные сборные Болгарии, Польши, Уэльса, России, играла на равных с именитыми сборными Италии и Англии. Шота с теплотой вспоминает об отношениях с известными футболистами, с которым ему приходилось играть-братьями Рональдом и Франком де Бур, Микаэлем Лаудрупом, россиянином Андреем Канчельскисом (играл вместе с ним в "Глазго Рейнджерс" в 2000 году) и другими.



В книге приведены высказывания известных специалистов и игроков.Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен (работал ранее в клубах,в которых играл Шота), пишет:"Шота был игроком европейского класса,кроме того, он является очень теплым человеком, с ним было одно удовольствие общаться". Бывший игрок "Аякса" и экс-капитан сборной Голландии Франк де Бур пишет:"Шота -не только классный футболист, но и человек с удивительным юмором, что очень помогает команде и игре". Бывший капитан сборной СССР и бывший главный тренер сборной Грузии Александр Чивадзе пишет:"Я счастлив тем, что был тренером Шоты, но был бы еще более счастлив, если пришлось бы играть вместе с ним".



Материал подготовил Тенгиз Пачкория















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