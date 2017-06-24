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Официальные лица патриархии Грузии больше не будут делать комментариев по «делу о цианиде»
24.06.2017 14:33
Официальные лица патриархии Грузии с сегодняшнего дня, 24 июня, больше не будут делать оценок и комментариев по поводу т.н. дела о цианиде. Об этом «IPN» заявил секретарь грузинского патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели.
«В администрации патриарха мы договорились, что с сегодняшнего дня в связи с т.н. делом о цианиде официальными лицами патриархии больше не будет делаться комментариев и тем более устраиваться брифингов. Мы терпеливо будем ожидать, и следить за судебными заседаниями», - заявил секретарь патриарха.
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