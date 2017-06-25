Мусульманский мир сегодня отмечает Рамадан Байрам

25.06.2017 11:53 Мусульманский мир сегодня отмечает Рамадан Байрам или Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - один из главных исламских праздников, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году пост начался 27 мая.



Праздник разговения продолжается три дня. Во время праздника завершается пост, который длился в течение священного месяца Рамадан. По преданию, именно в этот день Аллах послал пророку Мухаммеду первые стихи Корана. В связи с этим мусульмане благодарят Аллаха и проводят общую праздничную молитву в мечети.



В дни празднования мусульмане надевают лучшую одежду, ходят в гости с подарками, стараются веселиться, готовят традиционные блюда, которыми обмениваются с соседями. В это время принято посещать могилы близких, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Праздник побуждает к дружбе, доброте и состраданию, а также помощи нуждающимся.



Праздничную молитву в батумской мечети сегодня провел муфтий Грузии Беглар Камашидзе. Верующих поздравили председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе и другие официальные лица региона.

Сегодня же мусульмане совершили молитву под открытым небом на улице Абашидзе, где требуют построить мечеть. Батумская мэрия не дала разрешение на строительство на данной территории.















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