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Четверо молодых людей были ранены в массовой потасовке в Тбилиси


25.06.2017   18:58
Четыре человека были ранены холодным оружием на улице Шатили в Тбилиси , сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел во дворе Восточноевропейского университета. В спортзале вуза проходили спортивные соревнования, во время которых между болельщиками и спортсменами началась потасовка, позже переместившаяся на улицу, где и были ранены молодые люди.

«Я был в здании. Драка произошла на улице. Кто-то ворвался внутрь, кто-то выскочил на улицу. Их ранили ножом. Насколько я знаю, у одного перерезана сонная артерия», — рассказал очевидец журналистам.

В инцидент пришлось вмешаться сотруднику охраны университета, который выстрелом в воздух разогнал толпу.
По данным телекомпании, двое раненых были спортсменами, а остальные – болельщики. Все госпитализированы в близлежащие больницы.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что наказывается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

"Новости-Грузия"





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