В Тбилиси прошел марафон в память о погибших за целостность Грузии военных

25.06.2017 20:20 Порядка 500 грузинских военных, а также рядовых граждане приняли участие в марафоне под названием «Тбилиси бежит для героев», сообщает пресс-служба Минобороны.



Пятикилометровый забег проходил на озере Лиси. Мероприятие посвятили грузинским военным, погибшим в боях за территориальную целостность страны.



«Цель указанного мероприятия – сделать бессмертными имена наших героев, погибших за территориальную целостность страны. Очень важно, что Вооруженные силы активно участвуют в этом мероприятии с первого же дня. В нем участвуют примерно 500 военных, в том числе академия Национальной обороны и другие подразделения», — сказал полковник ВС Грузии Эмзар Сванидзе.



Участие в марафоне было платным – все собранные средства организаторы планируют потратить на строительство сквера в Тбилиси, который будет носить имя погибших военнослужащих за территориальную целостность страны.



Организатором забега было «Общество Вест Поинт Грузия», основанное грузинскими кадетами, выпускниками военной академии США Вест Поинт.



Поводом проведения марафона стала трагическая гибель двух грузинских кадетов в США в 2015 году – Иосифа Макаридзе и Виссариона Горджоладзе.



Организаторы надеются, что мероприятие станет традиционным и будет проводится ежегодно.



"Новости-Грузия"











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