Патриархия удалила с сайта аудиозапись встречи патриарха с членами семьи протоиерея Мамаладзе

25.06.2017 21:29 Аудиозапись состоявшейся в патриархии встречи с членами семьи протоиерея Георгия Мамаладзе по неясным причинам удалена с сайта патриархии, - информацию об этом распространяет патриархия Грузии.



«Опубликованная нами аудиозапись, которая полностью отображала встречу в патриархии с членами семьи протоиерея Георгия Мамаладзе, неожиданно была заблокирована по неясным причинам и уже с утра ее на сайте нет. Мы работаем над тем, чтобы выяснить причины этого, а до тех пор все заинтересованные лица могут видеть эту же запись на странице телеканала патриархии «Эртсуловнеба», - говорится в заявлении патриархии.



Напомним, патриархия Грузии опубликовала аудиозапись встречи с членами семьи протоиерея Георгия Мамаладзе 23 июня.















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