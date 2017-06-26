Нино Ананиашвили будет вручена награда императора Японии

26.06.2017 12:10 29 апреля текущего года правительство Японии объявило лауреатов награды императора Японии на весну 2017 года.



Как сообщает посольство Японии в Грузии, художественный руководитель государственного академического театра оперы и балета имени Закария Палиашвили Нино Ананиашвили будет награждена "Орденом восходящего солнца" с лентой и "Орденом золотых лучей".



«Госпожа Нино Ананиашвили награждается орденом за значительный вклад долгой и многообразной деятельностью в культурных отношениях между Японией и Грузией, и развитии балетного общества Японии», - говорится в сообщении посольства Японии.



Церемония награждения состоится сегодня в резиденции посла Японии в Грузии.















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