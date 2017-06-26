Уличные торговцы перекрыли вход в аграрный рынок в Поти

26.06.2017 12:14 Уличные торговцы в Поти перекрыли вход в аграрный рынок. Мэрия потребовала от уличных торговцев очистить территорию на левой набережной Риони, что вызвало протест с их стороны.



По их словам, уличная торговля является для них единственным источником дохода и в случае прекращения деятельности у них возникнут серьезные проблемы.



«Мне 80 лет. С утра до вечера я стою на улице, чтобы принести моему больному ребенку кусок хлеба. Когда мы утром пришли, наши лавки оказались убраны. Это единственный источник существования, а власти закрывают нам и его», - заявила уличная торговка Маквала Саджая.



По решению местных властей, уличных торговцев планируется перевести в торговые центры, где они на протяжении трех месяцев будут освобождены от оплаты.



В эти минуты с уличными торговцами встречается глава административной службы мэрии Звиад Шубитидзе.















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