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Уличные торговцы перекрыли вход в аграрный рынок в Поти
26.06.2017 12:14
Уличные торговцы в Поти перекрыли вход в аграрный рынок. Мэрия потребовала от уличных торговцев очистить территорию на левой набережной Риони, что вызвало протест с их стороны.
По их словам, уличная торговля является для них единственным источником дохода и в случае прекращения деятельности у них возникнут серьезные проблемы.
«Мне 80 лет. С утра до вечера я стою на улице, чтобы принести моему больному ребенку кусок хлеба. Когда мы утром пришли, наши лавки оказались убраны. Это единственный источник существования, а власти закрывают нам и его», - заявила уличная торговка Маквала Саджая.
По решению местных властей, уличных торговцев планируется перевести в торговые центры, где они на протяжении трех месяцев будут освобождены от оплаты.
В эти минуты с уличными торговцами встречается глава административной службы мэрии Звиад Шубитидзе.
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