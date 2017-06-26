Аппарат госминистра по делам примирения выражает соболезнования в связи с кончиной писателя Нафи Джусойты

26.06.2017 15:04 Аппарат госминистра Грузии по делам примирения и гражданского равноправия выражает соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, ученого, переводчика и общественного деятеля Нафи Джусойты (Джусоева).



Осетинский поэт-академик жил и работал в городе Цхинвали. Он скончался сегодня в возрасте 92-х лет во Владикавказе.



"Кончина Нафи Джусойты являетяс большой потерей для грузинского и осетинского народов. Неоценим его вклад в развитие осетинской письменности и культуры. Соболезную его семье, близким, всему осетинскому народу в связи с этой большой потерей", - заявляет госминистр Кетеван Цихелашвили.



Нафи Григорьевич Джусойты родился в 1925 году в Кударском ущелье Юго-осетинской автономной области, в крестьянской семье. В 1941 году в возрасте 16 лет ушел добровольцем в армию и пробыл на фронте всю войну, после чего в 1949 году издал первую книгу стихов «Сердце солдата».



Нафи Джусойты был автором более 400 научных работ, в том числе двенадцати монографий, школьных учебников осетинской литературы, словаря литературных терминов, двухтомника «История осетинской литературы».



Джусойты перевел на осетинский язык русских, украинских, грузинских классиков, в том числе роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Книги Джусойты издавались в переводах на русский, грузинский, украинский, польский и казахский языки.















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