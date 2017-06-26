Минкультуры Грузии соболезнует в связи с кончиной осетинского писателя и ученого Нафи Джусойты

26.06.2017 15:54 Министерство культуры Грузии выражает соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, ученого, переводчика и общественного деятеля Нафи Джусойты (Джусоева). Осетинский поэт-академик жил и работал в Цхинвали. Он скончался сегодня в возрасте 92-х лет во Владикавказе, информирует «Новости-Грузия».



«Джусойты был членом Академии наук Грузии, народным писателем, поэтом, драматургом, публицистом, фольклористом, языковедом, историком литературы, переводчиком и лауреатом премии Косты Хетагурова. Нафи Джусойты был автором многих поэтических произведений, которые были переведены на разные языки, в том числе и на грузинский. В 2014 году при поддержке Министерства культуры Грузии был издан двуязычный сборник его стихов», - говорится в сообщении министерства культуры.



Нафи Джусойты был автором более 400 научных работ, в том числе двенадцати монографий, школьных учебников осетинской литературы, словаря литературных терминов, двухтомника «История осетинской литературы». Он перевел на осетинский язык русских, украинских, грузинских классиков, в том числе «Евгения Онегина» Пушкина. Книги Джусойты издавались в переводах на русский, грузинский, украинский, польский и казахский языки.















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