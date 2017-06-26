Билеты на концерт Элтона Джона в Грузии раскупили за 54 минуты

26.06.2017 16:48 Билеты на концерт известного в мире британского музыканта Элтона Джона были проданы вчера, 25 июня, за 54 минуты. Об этом сообщает генеральный менеджер компании tkt.ge Мариам Моргошия.



По словам Моргошия, технических проблем на сайте не было. Претензии были в основном связаны с тем, что не хватило билетов.



"Продажа билетов началась в 10:00 25 июня. Технических проблем не было, просто в продажу было запущено малое количество билетов. Black Sea Arena вмещает примерно 10 000 зрителей. Вчера же было зафиксировано 30 000 желающих приобрести билет", - заявила Мариам Моргошия.



По информации менеджера, часть билетов была рассчитана на фанатов певца. Такие билеты можно было приобрести на сайте Элтона Джона с 20 по 23 июня.



SOLO-клиенты "Банка Грузии" могли также приобрести билеты в "SOLO Лаунджах".



Моргошия заявляет, что те, кто не являются пользователями SOLO, смогут приобрести билеты 29 июня с 10:00 утра.



Она также сообщила, что за один раз SOLO-клиенты могли приобрести 6 билетов, а 29 числа на одного человека будут продаваться лишь два билета.



По ее словам, большинство билетов продано.



Цена билета для SOLO-клиентов составляла от 90 до 550 лари. 29-го июня цена билетов будет составлять от 15 до 750 лари.



Концерт мировой звезды на Black Sea Arena состоится 16 сентября.



SOLO - специальный пакет услуг для клиентов "Банка Грузии", предлагающий множество льготных сервисов.

















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