В Грузии штраф за неправильную парковку не увеличится

26.06.2017 18:57 Штраф за неправильную парковку не увеличится до 20 лари и останется на уровне действующего штрафа в 10 лари.



Удвоенный размер штрафа должен был вступить в силу с 1 июля 2017 года, однако в парламент уже инициирован законопроект, который оставляет размер штрафа прежним.



Авторами законодательной инициативы являются депутаты от большинства Мамука Мдинарадзе, Вано Зардиашвили и Илья Цулая.



Civil Georgia











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