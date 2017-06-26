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В Грузии штраф за неправильную парковку не увеличится


26.06.2017   18:57
Штраф за неправильную парковку не увеличится до 20 лари и останется на уровне действующего штрафа в 10 лари.

Удвоенный размер штрафа должен был вступить в силу с 1 июля 2017 года, однако в парламент уже инициирован законопроект, который оставляет размер штрафа прежним.

Авторами законодательной инициативы являются депутаты от большинства Мамука Мдинарадзе, Вано Зардиашвили и Илья Цулая.

Civil Georgia





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