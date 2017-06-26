Грузинские тяжелоатлеты завоевали в Токио золото, серебро и бронзу

26.06.2017 19:34 Грузинские тяжелоатлеты заработали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Токио.



От Грузии на чемпионате выступали четыре спортсмена. По одной золотой медали заработали тяжелоатлеты Реваз Давитадзе, выступавший в весовой категории 85 килограмм и Давид Хецуриани — в категории 105 килограмм.



Давитадзе рывком поднял 162 килограмма, а Хецуриани — 173. Хецураини также стал обладателем серебра в двоеборье, подняв 368 килограмм.



Еще один грузинский спортсмен Георгий Чхеидзе принес в копилку сборной сразу три медали — две бронзовые и одну серебряную. Выступая в весовой категории 105 килограмм и выше, Чхеидзе в рывке использовал три подхода, зафиксировав результат 184 килограмм, и удостоился бронзовой медали. Бронзовую медаль спортсмен также заработал, подняв 222 килограмма толчком. Что же касается серебра, то Чхеидзе его заработал в двоеборье, подняв, в общей сложности, 406 килограмм.



Четвертый грузинский спортсмен Ираклий Чхеидзе, выступавший в весовой категории 105 килограмм, остался без медалей.



По количеству медалей сборная Грузии заняла пятое место в командном зачете. Лидерами командного зачета стали Китай, Колумбия, Узбекистан и Армения. Чемпионат мира в Токио проходил с 15 до 23 июня.















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