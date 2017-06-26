Грузия претендует на проведение ЧМ по фристайлу

26.06.2017 20:08 Чемпионат мира по фристайлу на лыжах и сноуборде 2023 года может пройти в Грузии. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этой перспективе и вопросах развития сотрудничества шла речь на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с генсеком Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сарой Льюис. Встреча состоялась 26 июня в Тбилиси.



Премьер рассказал Саре Льюис о развитии горных курортов Грузии, планах правительства в этом направлении, работах по созданию соответствующей инфраструктуры.



Георгий Квирикашвили отметил, что «правительство Грузии не жалеет усилий для развития горнолыжных курортов и горнолыжного спорта». По его информации, уже открыты три новых горнолыжных курорта — в Годердзи, Тетнулди и Кохта-Митарби. В настоящее время разрабатываются генеральные планы по развитию еще четырех курортов — Бакуриани, Тушети, Местии и Бахмаро.



Вместе с Сарой Льюис в Грузии находится координатор федерации по лыжному фристайлу Джозеф Фитцджеральд, который проведет техническое инспектирование объектов инфраструктуры на предмет их пригодности для проведения чемпионата мира. С этой целью 27−28 июня он посетит курорты Гудаури и Бакуриани и изучит их потенциал на месте.



Заявку на проведение у себя чемпионата мира по фристайлу на лыжах и сноуборде 2023 года Федерация лыжного спорта Грузии подала в Международную федерацию лыжного спорта 1 мая 2017 года.



Страну, которая будет принимать у себя этот чемпионат, FIS определит на своем конгрессе, который состоится в мае будущего года в Греции.















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