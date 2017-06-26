В Грузии лица, осужденные за потребление наркотиков, могут быть освобождены из заключения

26.06.2017 20:27 Лица, осужденные за потребление наркотиков, в случае принятия парламентом Грузии пакета, связанного с либерализацией наркополитики, могут быть освобождены от ответственности. Об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе на вопрос о том, последует ли амнистия за либерализацией наркополитки.



«Законодательством устанавливаются малые размеры с целью хранения и потребления, а также большие размеры по тем 143 препаратам, которые до сих пор не были установлены и выявление даже самого малого количества этих препаратов вызывало отправку людей в тюрьму на годы. Соответственно, это изменение также коснется людей, которые по той причине, что у них обнаружены мизерное количество наркотического вещества или следы наркотических веществ, сегодня находятся в тюрьме. Такие люди будут освобождены посредством суда, так как это будет новым обстоятельством», - заявил Зоидзе.



Законодательный пакет, целью которого является либерализация наркополитики, инициирован в парламенте Грузии.

Инициирование изменений, автор которых «Национальная платформа наркополитики Грузии», осуществили депутаты: Акакий Зоидзе, Леван Коберидзе, Дмитрий Цкитишвили, Ирина Пруидзе и Софио Кацарава. Парламенту на рассмотрение представлен совершенно новый закон «О подлежащих специальному контролю веществах и наркологической помощи», а также проект изменений, намеченных в восьми различных законах.















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