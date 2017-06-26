Инициатива правительства, которая предполагает новый порядок взыскания штрафа за правонарушение, зафиксированное на видео и фото, инициирована в парламенте

26.06.2017 22:15 Инициатива правительства Грузии, которая предполагает новый порядок взыскания штрафа за правонарушение, зафиксированное на видео и фото, уже представлена парламенту страны на рассмотрение. Речь идет о видео- и фотофиксации правонарушений.



Так, в парламенте инициирован проект изменений в закон «Об административных правонарушениях», который подготовлен Министерством внутренних дел Грузии. Он будет рассмотрен в ускоренном режиме.

В частности, согласно проекту, в том случае, если контактная информация правонарушителя фиксируется в базе данных МВД, о зафиксированном на видео и фото правонарушении будет сообщено путем короткого текстового сообщения. В случае если штраф будет оплачен в течение 10-ти календарный дней с момента отправки сообщения адресату, правонарушитель будет пользоваться специальными льготными условиями, предполагающих снижение суммы штрафа до 20-ти процентов.



Если лицом не будет покрыт наложенный на него штраф в 10-дневный срок, МВД обеспечит посылку ему штрафной квитанции по почте. В случае получения штрафной квитанции, срок оплаты штрафа считается со дня ее получения по почте.



Законопроектом также регулируется новый порядок передачи штрафной квитанции, предполагающий открытую публикацию штрафной квитанции на сайте МВД, если направленная по почте штрафная квитанция не была принята (получена). Так, на 30-й день после открытой публикации штрафная санкция считается переданной правонарушителю.



Как поясняют в МВД, это новшество сделает более гибкой процедуру взыскания штрафа за конкретное правонарушение и уменьшит риск уклонения от уплаты штрафа.















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