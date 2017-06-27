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В Тбилиси открывается киноколледж
27.06.2017 11:17
Новый учебный центр Tbilisi Cinema College откроется в столице Грузии сегодня, 27 июня. Киноколледж позволит желающим углубить свои знания и навыки в кинопроизводстве и таких областях, как телевидение, реклама, музыка, создание видеороликов в интернете.
Основная цель проекта Tbilisi Cinema College - подготовка профессионалов среднего звена в киноиндустрии. В учебные курсы будут включены лекции и практические занятия известных зарубежных и грузинских специалистов.
В рамках мероприятий, посвященных открытию киноколледжа, с 27 июня по 2 июля пройдет интенсивный курс по кинопроизводству. Так, сегодня в многофункциональном центре Fabrica желающие смогут посетить первое открытое занятие Tbilisi Cinema College. Последующие тренинги курса в павильоне киностудии «Грузинский фильм» будут платными.
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