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В Тбилиси открывается киноколледж


27.06.2017   11:17
Новый учебный центр Tbilisi Cinema College откроется в столице Грузии сегодня, 27 июня. Киноколледж позволит желающим углубить свои знания и навыки в кинопроизводстве и таких областях, как телевидение, реклама, музыка, создание видеороликов в интернете.

Основная цель проекта Tbilisi Cinema College - подготовка профессионалов среднего звена в киноиндустрии. В учебные курсы будут включены лекции и практические занятия известных зарубежных и грузинских специалистов.

В рамках мероприятий, посвященных открытию киноколледжа, с 27 июня по 2 июля пройдет интенсивный курс по кинопроизводству. Так, сегодня в многофункциональном центре Fabrica желающие смогут посетить первое открытое занятие Tbilisi Cinema College. Последующие тренинги курса в павильоне киностудии «Грузинский фильм» будут платными.






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